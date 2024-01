Nova peça de Luciano Alabarse fala de violência e desamor em uma sociedade distópica

As consequências da brutalidade e da fragilidade das relações humanas em uma sociedade distópica são expostas em Sangue e pudins, nova montagem do diretor Luciano Alabarse que estreia dentro da programação do 25º Festival Porto Verão Alegre. A peça terá sua primeira apresentação às 20h30min desta terça-feira (16), no Teatro Renascença (Av. Érico Veríssimo, 307). Outras duas sessões acontecem na quarta e na quinta-feira, sempre no mesmo horário.

O Festival iniciou na última quarta-feira e segue até 8 de fevereiro, com mais de 140 atrações ao todo. Os ingressos (entre R$ 39,60 e R$ 150,00) podem ser adquiridos no site do evento ou em pontos de venda físicos, localizados na recepção da Casa de Cultura Mario Quintana e no Praia de Belas Shopping. Também haverá venda de ingressos em bilheteria, a partir de uma hora antes das apresentações, mediante disponibilidade.

No caso de Sangue e pudins, o gênero é o drama: a montagem tem como tema central a violência, "em todos os seus aspectos e formas", segundo Alabarse. Autor do texto - uma adaptação da peça Shopping and Fucking, de Mark Ravenhill, e do romance Johnny, você me amaria se o meu fosse maior?, de Brontez Purnell -, o diretor gaúcho também assina a cenografia e a trilha sonora de seu novo espetáculo. No elenco, nomes conhecidos da cena gaúcha, como Ângela Spiazzi, Pingo Alabarce e Elison Couto, ao lado de profissionais em ascensão no teatro, como Jaques Machado e Li Pereira, e novos atores, como Vini Gomes e Vítor Stifft.

Alabarse afirma que, em sua dramaturgia, a peça inglesa e o romance americano se cruzam, se esclarecem e dão lugar a um terceiro texto, sem negar suas influências. "Encontrei em Johnny, você me amaria..., respostas para algumas perguntas que ficavam em aberto na leitura de Shopping and Fucking", comenta. "O que o público vai ver é o resultado dessa fusão - e com muito impacto. Ficou original, fluente, ágil e ríspido. É um texto cruel. Um texto que dói", adianta.

A história apresenta Mark, Lulu e Robbie, um triângulo amoroso que está ruindo, como tudo ao redor. Dois outros personagens cruzam suas vidas: Brian, um empresário inescrupuloso, e Gary, seu enteado - que é abusado sexualmente pelo padrasto, com violência. "Apesar do peso da dramaturgia, busquei trabalhar todo esse conteúdo de forma poética, incluindo a configuração espacial", revela o diretor, emendando que "a encenação dinâmica revela os espaços onde a ação se descortina".

Segundo Alabarse, o mundo de Sangue e pudins é um grande supermercado onde tudo, inclusive pessoas, é vendido sem escrúpulos ou constrangimento. Insegurança, medo, transtorno, doenças e drogas marcam o cotidiano de personagens à deriva de qualquer porto seguro. Tudo no entorno deles impessoaliza as possíveis relações sentimentais. "Os relacionamentos são efêmeros, calculados, por conveniência. São vidas que gritam por ajuda, sufocadas por uma sociedade industrial - que não facilita a trajetória de nenhum dos membros dessa história."

"Não quero saber quem sou, morro de medo. Nem quero saber aonde vou, é muito cedo..." Esses versos chamaram atenção de Alabarse, que costuma elaborar seu processo criativo escutando música. "Eu estava estudando as características tão duras dos personagens, enquanto tocava um velho LP da (cantora) Simone. Uma das faixas é intitulada Sangue e pudins - uma música com uma letra forte, que sempre gostei", recorda. "Comecei a ouvir aquela letra e me dei conta que cabia como se fosse a 'radiografia' dos personagens, sempre divididos entre o bem e o mal, a dureza e a leveza, a fome e a saciedade."

Recheada com canções de Johnny Mitchell, Tom Waits, The Velvet Underground e Antony and the Johnsons, entre outros, que pontuam cada momento de dor, sofrimento, alegria, ira e fúria, a peça optou por um cenário minimalista. "Tudo foi pensado para que o espetáculo flua sem entraves: é um minimalismo 'cheio'; com cenários distintos para cada texto, indicando os locais da ação", diz Alabarse. O resultado, na avaliação do diretor, apesar do "entra e sai, monta e desmonta", é de uma cenografia leve, com cores fortes. "Eu mesmo pintei todos os móveis, cadeiras, praticável da boate", comenta, destacando o gosto de poder colocar em prática mais um talento, que aprendeu na infância, com o avô.

Às vésperas da estreia desse novo trabalho, meses depois de levar aos palcos uma montagem de Esperando Godot, de Samuel Beckett, o diretor gaúcho afirma que "é muito bom ter esse trânsito entre o teatro clássico para o contemporâneo". Somando 50 anos de atividades no teatro, ele adianta que, em junho, apresentará ao público outro projeto, desta vez na Literatura. Na ocasião, Alabarse lança o livro Direções, escrito para comemorar as cinco décadas de trajetória artística.