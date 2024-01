Grupo de pagode Kamisa 10 se apresenta no Clube Tradição nesta sexta

Kamisa 10 é um grupo de pagode formado por três amigos artistas, Angelino (vocal), Erlon e Pitchula (percussionistas). A nova sensação do mercado musical, tem se destacado ao falar de sentimento com uma linguagem atual, e ao entregar uma presença incomparável nas apresentações. O show acontece às 21h, no Clube Tradição (avenida Boqueirão, 801), em Canoas, e os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 50,00 pelo Next Ingresso Criado em 2014, em Goiânia, oé um grupo de pagode formado por três amigos artistas,(vocal),(percussionistas). A nova sensação do mercado musical, tem se destacado ao falar de sentimento com uma linguagem atual, e ao entregar uma presença incomparável nas apresentações. O show acontece às 21h, no(avenida Boqueirão, 801), em Canoas, e os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 50,00 peloou na bilheteria do clube.

Devido a paixão dos integrantes pelo futebol, o nome artístico não poderia ser outro. Representando a melhor camisa dentro de um time, Kamisa 10 se encaixa com a energia cativante e o talento que os artistas transmitem. Eles ainda se autointitulam como pagodeiros da capital do sertanejo.



Exibindo uma mistura de sonoridades e mantendo sua base do pagode, começaram a brilhar por muitos bares, festas e eventos. Não demorou muito para que o grupo se destacasse entre o público goiano e enchesse sua agenda de compromissos. Até os dias de hoje, sua musicalidade remete muito às influências que eles possuem dentro do mercado, como Thiaguinho, Exaltasamba e Sorriso Maroto.