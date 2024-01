É o Tchan comemora 30 anos de carreira em show no Araújo Vianna nesta quinta

Um dos maiores fenômenos da música brasileira na década de 1990, o É o Tchan divulgou a reunião da sua formação clássica para uma turnê comemorativa de 30 anos de carreira. O grupo baiano vai estar no palco do Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685), nesta quinta-feira (11), às 21h. Os ingressos já estão esgotados.

Beto Jamaica, Compadre Washington, Scheila Carvalho, Sheila Mello e Jacaré, que popularizaram a axé music e levaram as suas composições alegres a todos programas de rádio e de televisão, vão fazer o público dançar ao som de sucessos como Pau que Nasce Torto, Dança da Cordinha, Dança do Bumbum, Ralando o Tchan, Bambolê e A Noiva Loira do Tchan, entre outros mais.

No auge do grupo, o É o Tchan comercializou mais de 3 milhões de cópias do disco É o Tchan do Brasil (1997) – que está entre os 20 álbuns mais vendidos da história do país.