Evento Aeergs 4 Décadas acontece nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (10), a partir das 17h, será realizado o evento Aeergs 4 Décadas, como parte das ações comemorativas realizadas pela Associação dos Escultores do Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da Prefeitura de Porto Alegre. O evento inclui a abertura de duas exposições e também a solenidade de entrega do Prêmio Aeergs. O coquetel de abertura começa a partir das 17h, na Casa da Estrela (rua Camerino, 34). A visitação das exposições é gratuita e permanece aberta até o dia 15 de março de 2024, das 10 às 17h, de segunda à sexta-feira.

Uma grande exposição comemorativa, intitulada Dimensões Criativas apresenta obras de 60 artistas, integrando trabalhos inscritos através de edital e também obras do acervo. Já a exposição Registros do Tempo mostra diversos documentos das quatro décadas de trabalho da AEERGS, desde as primeiras ações públicas realizadas em 1983.

O Prêmio Aeergs terá seus vencedores anunciados no dia do evento, e cada contemplado receberá um troféu de reconhecimento. A cerimônia contará com o acompanhamento do músico Benito Crivellaro.