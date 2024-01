Espetáculo Velha D+ é atração em Porto Alegre e outras cidades gaúchas

Com texto de Fera Carvalho Leite e Bob Bahlis, o espetáculo teatral Velha D+ é apresentado em janeiro nas cidades de Porto Alegre, Canoas, Torres e Atlântida. A peça trata de questões relacionadas ao preconceito de idade, a vida profissional versus maternidade e tantas outras pressões que as mulheres sofrem ao amadurecer numa sociedade machista e etarista.

No litoral, em, a peça é apresentada nesta sexta-feira (12), às 21h, na(avenida Central, 5), com. Em Torres, na(rua Kalil Sehbe, 5) é possível assistir ao espetáculo no dia 20, às 21h, a partir de R$ 30,00, com venda na. Já na Região Metropolitana, a peça será apresentada no(avenida Guilherme Schell, 5340), em, coma partir de R$ 19,80.