Artista carioca LEALL se apresenta na Capital pela primeira vez nesta quinta

Com mais de um milhão de ouvintes no Spotify e hits que bateram recordes no Youtube, o cantor LEALL virá pela primeira vez a Porto Alegre. O artista carioca, que é um dos principais expoentes da cena grime nacional, vai se apresentar no Opinião (rua José do Patrocínio, 834), nesta quinta-feira (11), às 23h. Ingressos à venda na plataforma Sympla, a partir de R$ 50,00.