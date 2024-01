Marcelo Delacroix inicia o ano cantando no projeto Ocidente Acústico

Ocidente Acústico apresenta nesta quinta-feira (11), às 21h30min, show de Marcelo Delacroix no Bar Ocidente (avenida Osvaldo Aranha, 960), dentro do projeto Ocidente Acústico. Ao seu lado estará o percussionista e multi-instrumentista Giovanni Berti, parceiro musical há mais de 30 anos. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla O projetoapresenta nesta quinta-feira (11), às 21h30min, show deno(avenida Osvaldo Aranha, 960), dentro do projeto Ocidente Acústico. Ao seu lado estará o percussionista e multi-instrumentista, parceiro musical há mais de 30 anos. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma, a partir de R$ 30,00.

Delacroix sobe ao palco para apresentar uma seleção de seus discos, além de composições inéditas que farão parte do próximo álbum. O repertório da noite contará com músicas compostas com parceiros ilustres, entre elas Depois do Raio (com Arnaldo Antunes), Passará e Chove sobre a Cidade (com Ronald Augusto).

A atração também inclui novidades como Luna Diurna (com Raul Ellwanger), Fonte da Nostalgia (com Carlo Pianta) e Fio de Ar (sobre poema de Mar Becker).