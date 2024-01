Rede Boulevard promove atividades gratuitas para crianças nas férias de verão

A rede Boulevard irá oferecer uma série de atividades gratuitas para o público infantil neste mês de janeiro, em época de férias escolares. A programação é gratuita mediante retirada de fichas 30 minutos antes do horário de início. As atividades são recomendadas para crianças de 3 a 12 anos de idade com a presença de um responsável.

A programação foi desenvolvida em parceria com o projeto educacional Alma Educadora e inclui diversas ações de entretenimento, como oficinas de desenho, pintura, argila e bolhas de sabão, além de gincanas, circuitos e atividades musicais.

No Boulevard Assis Brasil (avenida Assis Brasil, 4.320), as brincadeiras acontecem no Espaço Kids, de 10 a 13 de janeiro. Já no Boulevard Laçador (Avenida dos Estados, 111) ocorrem de 17 a 20 de janeiro. A programação no Laçador inclui atividades com água, e por essa razão é sugerido que as crianças tragam roupa de banho, toalha e protetor solar. Em caso de calor excessivo, as atividades serão adaptadas e realizadas em ambiente climatizado.