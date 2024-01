Michael Bolton revela câncer no cérebro e anuncia pausa em shows após cirurgia

Michael Bolton revelou diagnóstico de câncer no cérebro nesta sexta-feira (5). Nas redes sociais, o cantor de 70 anos comentou que passou por uma cirurgia de emergência.O artista garantiu que está tendo uma boa recuperação e anunciou que precisará se afastar dos palcos temporariamente. Ele deu a notícia em seu perfil no Instagram."Quero começar desejando a todos um ano novo muito feliz e saudável! Quero também partilhar que 2023 acabou por apresentar alguns desafios muito inesperados. Pouco antes do feriado de Natal, descobriu-se que eu tinha um tumor cerebral, que exigiu uma cirurgia imediata", iniciou."Graças à minha incrível equipe médica, a cirurgia foi um sucesso. Agora estou me recuperando em casa e cercado pelo tremendo amor e apoio da minha família. Nos próximos meses, dedicarei meu tempo e energia à minha recuperação, o que significa que terei que fazer uma pausa temporária nas turnês", explicou.O cantor disse ainda que acredita que voltará a se apresentar em breve e agradeceu o apoio dos fãs neste momento. "Saibam que estou guardando suas mensagens positivas em meu coração e darei mais atualizações assim que possível", concluiu.