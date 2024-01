Porto Verão Alegre: um mês repleto de diversidade e arte

Comemorando 25 anos de atividades ininterruptas, o Festival Porto Verão Alegre será espaço para mais de 140 atrações na edição de 2024, que ocorre entre 10 de janeiro e 8 de fevereiro, em 19 espaços culturais da Capital. Os ingressos custam entre R$ 39,60 e R$ 150,00 e estão disponíveis no site do evento e em pontos de venda físicos, localizados na recepção da Casa de Cultura Mario Quintana e no Praia de Belas Shopping. Também será possível adquirir entrada para os espetáculos (a partir de uma hora antes das apresentações) nas bilheterias dos teatros - neste caso, somente se restarem lugares disponíveis.

Apesar de 95 dos espetáculos do Festival serem produções locais, a edição comemorativa do evento conta com três atrações de fora do Estado, a exemplo de Quem Está aí? Monólogos de Shakespeare, estrelado pelo ator Thiago Lacerda, com sessão no dia 6 de fevereiro, às 20h, no Theatro São Pedro.

Ainda haverá um show internacional, do trio norueguês Nilssen Acoustic Unity, que se apresentará no Farol Santander. Outras atrações musicais, com artistas conhecidos do público, integram a agenda, como os shows de Arnaldo Antunes (1º de fevereiro), Fernanda Takai (30 de janeiro) e Letrux (12 de janeiro), que acontecerão no Farol Santander, sempre às 20h.

A exemplo do novo trabalho da humorista mineira Nany People, Como salvar um casamento, com sessão única no dia 23 de janeiro, às 20h, no Teatro CIEE-RS Banrisul, a programação inclui 18 estreias, em âmbito nacional e local. Como de costume, o gênero comédia predomina entre os lançamentos, com diversas produções gaúchas, como o stand-up Eu sou Alex Ahã, do humorista Rafael Ritta que acontece às 20h30min do dia 19 de janeiro, no Teatro Unisinos. No mesmo local, às 20h30min de 12 de janeiro, Diego Horbach estreia Albino Wallsmaia - teimoso é quem teima com alemão.

O Bar do Nito receberá outras duas peças inéditas: Sexo, mentiras e um português, do diretor Néstor Montasterio (dias 16, 17, 20 e 21 de janeiro) e Alguém acaba de morrer lá fora, do grupo Teatro de Ofício (30 e 31 de janeiro e 3 e 4 de fevereiro). Ambos espetáculos ocorrem sempre às 20h. Já A Mala da Minha Sogra!, com os atores Henri Iunes e Tabaré Garcia terá sessões nos dias 16 e 17 de janeiro, às 20h, na Sala Álvaro Moreyra, com assentos e cadeiras ajustáveis para cadeirantes.

Na lista de comédias que estreiam nesta edição ainda estão Relações à La Carte, do ator e diretor Pedro Delgado, que irá ocupar o Teatro Oficina Olga Reverbel, de 6 a 8 de fevereiro, às 19h; Novas comédias dessa (e de outras vidas), da Cia Hariboll, com única apresentação às 20h30min do dia 19 de janeiro, no Teatro Bruno Kiefer; e Sexualmente Invisível, com Claudio Benevenga e Nora Prado, nos dias 3 e 4 de fevereiro, às 20h30min, no Teatro Renascença.

O evento ainda será palco de comédias dramáticas inéditas, como Bichos, com os atores Lali Garrido e Marina Greve, que se apresentam nos dia 3 e 4 de fevereiro, às 20h, na Sala Carlos Carvalho; e Estrela Dinn - a pessoa nasce para brilhar, com sessões nos dias 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro, sempre às 20h, no espaço Zona Cultural. Também haverá estreias de peças dramáticas, como o novo espetáculo do diretor Luciano Alabarse, Sangue e Pudins, que acontecerá de 16 a 18 de janeiro, sempre às 20h30min no Teatro Renascença, e duas montagens com texto e direção de Dennys D'Almeida: O que foi dos 80? (com sessões de 6 a 8 de fevereiro, às 20h, na Sala Álvaro Moreira) e Planeta Terra, 2099, que estará em cartaz no CHC Santa Casa nos dias 3 (às 20h) e 4 de fevereiro (às 19h). Ainda, o ator e diretor Luis Carlos Pretto apresentará o drama espírita Por Enquanto, R. Russo, nos dias 20 e 21 de janeiro, às 20h30min, no Teatro Bruno Kiefer.

Na categoria de espetáculos musicais, as novidades serão o show Notas do pop ao jazz, nos dias 10 e 11 de janeiro, às 20h, no Instituto Ling; e Comentários a respeito de Belchior, no dia 13 de janeiro, às 20h, no CHC Santa Casa. Para as crianças, a programação conta com 12 peças, sendo que Maria Flor e o Livro da Imaginação (direção de Vinicius Petry) terá sua estreia nos dias 1º e 2 de fevereiro, às 17h, no Teatro Carlos Carvalho. Há espaço também para clássicos do teatro gaúcho, como Bailei na Curva, em cartaz há 41 anos e que estará no Teatro CIEE de 18 a 21 de janeiro. A programação completa está em portoveraoalegre.com.br.

Outras 74 atrações - que já tiveram estreias antes do evento -, se apresentarão pela primeira vez no projeto, "mostrando a renovação do Festival a cada ano", na avaliação de um dos idealizadores e produtores do Porto Verão Alegre, Rogério Beretta. Ele destaca que a edição comemorativa marca, ainda, uma série de iniciativas dedicadas à acessibilidade da arte tanto para o público como para os artistas. "Além de dois espetáculos da grade de programação contarem com atores com deficiências, haverá 30 atrações com recursos de audiodescrição e Libras, além de oficinas dedicadas a pessoas com necessidades especiais."

"Estamos muito otimistas com esta edição, que vai ser a primeira totalmente presencial após a pandemia de Covid-19", destaca Beretta. Ele também estará em cartaz com a comédia Pq casamos?, que terá sessões nos dias 20 e 21 de janeiro, às 20h30min, no Teatro Unisinos, e 30 de janeiro, às 20h, no Sesc Canoas (um dos dois espaços culturais que recebe o Festival fora da capital gaúcha). "É muito prazeroso poder estar no palco, com toda uma estrutura por trás", avalia. "Esse é o principal motivo do evento existir: viabilizar que nós e outros artistas possamos continuar trabalhando, mesmo em um período em que uma parte das pessoas está fora de Porto Alegre".

Beretta emenda que o Festival, "que começou pequeno", hoje fomenta uma cadeia de cerca de 8 mil pessoas do setor cultural da cidade e de outros municípios gaúchos. "O projeto ganhou confiabilidade, e muitos grupos pedem para participar. Se tornou um evento que promove e respeita a diversidade, assim como queremos que ocorra também no dia a dia da nossa sociedade."