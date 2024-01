Atividades manuais promovem a criatividade no verão do Vila Flores

Verão na Tulipa promove 10 cursos e oficinas, para que os participantes possam experimentar técnicas de gravura, desenho, pintura, bordado sobre papel, estamparia e encadernação. As atividades são voltadas para iniciantes e também para pessoas que já tiveram contato com as artes. Os encontros acontecem a partir de quarta-feira (10) no ateliê Gravura na Tulipa, no Vila Flores (rua São Carlos, 759). Cada oficina é independente e as inscrições estão abertas na plataforma Sympla promove 10 cursos e oficinas, para que os participantes possam experimentar técnicas de gravura, desenho, pintura, bordado sobre papel, estamparia e encadernação. As atividades são voltadas para iniciantes e também para pessoas que já tiveram contato com as artes. Os encontros acontecem a partir de quarta-feira (10) no ateliê Gravura na Tulipa, no Vila Flores (rua São Carlos, 759). Cada oficina é independente e as inscrições estão abertas na plataforma

A Imersão Gráfica possibilita um dia para experimentar e aprofundar técnicas a partir de atividades com monotipia, litografia, xilogravura, carimbos e matrizes alternativas, como tetrapack e gelatina. O encontro é conduzido pela artista Fernanda Brauner Soares no dia 10 de janeiro, das 14h às 20h. O investimento é R$145,00, com material e lanche da tarde no Armazém da Rita inclusos.



A Oficina de Litografia compartilha técnicas de gravação em pedra e impressão sobre papel, junto da professora Fernanda Brauner Soares e do impressor Paulo Rogério da Rosa. Os encontros acontecem nos dias 12, 19, 26 e 29 de janeiro, das 9h30min às 12h30min. O investimento é R$ 270,00, com material incluso.



A Oficina Paste Paper compartilha a antiga técnica de decoração de papéis por meio de diferentes estampas, cores e texturas. A atividade é no dia 13 de janeiro, das 9h às 12h, e é conduzida pela artista Juliane Brino. O investimento é R$ 260,00, com material incluso.



A Oficina Primeira Encadernação - Costura Simples apresenta técnicas de encadernação artesanal para iniciantes que buscam aprender a produzir cadernos e blocos de anotações. A atividade é no dia 13 de janeiro, das 14h às 16h, e é conduzida pela artista Juliane Brino. O investimento é R$ 120,00, com material incluso.



O Curso Aquarela no Jardim aborda os princípios da aquarela, de desenho e de representações botânicas. Os encontros acontecem nos dias 17, 24 e 31 de janeiro, das 16h às 18h, com a artista Betina Nilsson. O investimento é R$ 275,00, com material incluso.



A Oficina Planner 2024 conduz a criação de uma agenda pessoal de planejamento, a partir da encadernação japonesa. A atividade é no dia 20 de janeiro, das 14h às 16h, e é conduzida pela artista Juliane Brino. O investimento é R$ 150,00, com material incluso.



A Oficina de Linoleogravura cria uma pequena edição impressa sobre papel Wenzu, a partir de placas de linóleo. A atividade é no dia 25 de janeiro, das 14h às 17h, e é ministrada por Fernanda Brauner Soares. O investimento é R$ 95,00 com material incluso.



A Oficina de Estamparia com Carimbos une os ateliês Gravura na Tulipa e Clube Invencionices para estampar ecobags com carimbos confeccionados pelos participantes. Os encontros acontecem nos dias 22 e 23 de janeiro, das 14h às 17h, e o investimento é R$ 180,00, com material incluso.



A Oficina de Bordado Sobre Papel utiliza diferentes pontos e papéis para produzir obras que mesclam as linguagens gráficas e têxteis. A atividade é com a artista Juliana Gonzales no dia 23 de janeiro, das 14h30 às 17h30. O investimento é R$ 100,00 e é necessário levar papel 200g e outros que possam compor o trabalho, como kraft, origami ou reciclado.



O Curso Aquarela Espontânea utiliza a arte como ferramenta de reflexão e ampliação da criatividade, praticando exercícios meditativos, técnicas surrealistas e outras abordagens. Os encontros acontecem nos dias 07 e 14 de fevereiro, das 18h às 21h, com a artista Betina Nilsson. O investimento é R$ 185,00, com material incluso.



Outras informações e atualizações sobre as atividades serão disponibilizadas pelo Instagram @GravuraNaTulipa. As dúvidas podem ser esclarecidas também através do WhatsApp (51) 99661-6843.