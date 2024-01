Morre atriz e cantora Denise Assunção, que atuou em peças de teatro e na televisão

Morreu nesta quinta-feira (4) a atriz e cantora Denise Assunção, aos 67 anos, em decorrência de complicações de um câncer no intestino.

A informação foi divulgada pelo Instituto Itamar Assumpção, entidade que preserva o legado de seu irmão, um dos maiores nomes da vanguarda paulista.

"Ela trazia a dignidade e a ancestralidade encarnadas. Presença marcante, impressionava pela consciência e lucidez, pelo talento sem limites, pelas atitudes firmes e inusuais para afirmar a necessidade de respeito e reparação", disse o instituto, em nota. "Com sua vida e corpo, mostrou-nos o que é ser uma artista negra no país." O local do velório ainda não foi informado.

Nascida em Tietê, interior de São Paulo, em 1956, Denise começou ainda adolescente no teatro amador em Arapongas e Londrina, no Paraná, porque seu pai se mudava com frequência em razão do trabalho como funcionário do extinto Instituto Brasileiro do Café. Passou por Curitiba e Rio até aportar em São Paulo por influência de Itamar. Na cidade, sua carreira começou a despontar.

Nos anos 1980, participou dos shows da banda Isca de Polícia, de Itamar. Em 1990, lançou o disco "A Maior Bandeira Brasileira", seu único álbum.

Em 2016, apresentou o show "Câmeras Observando, Microfones Ligados", onde cantou repertório de seu irmão e de Bezerra da Silva.

Além da música, ela se dedicou também à dramaturgia. A artista fez parte do elenco dos filmes "Jeca e seu Filho Preto" e "A Banda das Velhas Virgens", ambos estrelados por Amácio Mazzaropi.

Atuou também em espetáculos como "O Jardim das Cerejeiras" e "Mistérios Gozózos". Em 2005, integrou o elenco da minissérie "Hoje É Dia de Maria."