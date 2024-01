Andrea Perrone e Chris Amoretti se apresentam no Café Fon Fon nesta quarta

As artistas Andrea Perrone e Chris Amoretti começam 2024 com retorno aos palcos, nesta quarta-feira (10), no Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22), às 20h. O ano ainda marca uma década de carreira internacional, tendo a dupla apresentado seus trabalhos individuais no exterior em países como Itália, México, Canadá, Inglaterra, Argentina e Uruguai. Os ingressos podem ser adquiridos por R$ 30,00 na plataforma Sympla.