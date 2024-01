Instituto Ling lança programa de bolsas de estudo para pós-graduação em planejamento urbano

O Instituto Ling (rua João Caetano, 440) inicia 2024 com uma iniciativa voltada à pós-graduação em Planejamento Urbano, para incentivar profissionais que buscam soluções sustentáveis para tornar as cidades mais acessíveis, humanas, diversas e dinâmicas. Intitulado UP - Mestrado em Planejamento Urbano, o programa concederá bolsas de US$ 65 mil para aprovados em mestrados relacionados ao tema em cinco universidades: NYU, MIT, UCLA, LSE e UC Berkeley.

inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 15 de maio pelo formulário disponibilizado no site. A nova modalidade de bolsas surgiu por sugestão de um integrante da terceira geração da família Ling, o arquiteto, urbanista e pesquisador Anthony Ling.

Para concorrer, o candidato deverá ser brasileiro, garantir que o curso para o qual foi aprovado seja um mestrado de tempo integral, com data limite para início das aulas o dia 1º de fevereiro do ano imediatamente posterior ao de concessão da bolsa, e nunca ter participado da etapa de dinâmicas de grupo de processo seletivo do Instituto Ling.