Animação 'Patos!' chega nesta quinta-feira aos cinemas de todo o Brasil

Nova animação da Universal Pictures em parceria com o conceituado estúdio Illumination, Patos! chega aos cinemas com uma aventura inédita da família de patos Mallard, que está um pouco refém da rotina. Enquanto Mack, o pai, se contenta em manter sua família segura nos arredores de um lago da Nova Inglaterra, Pam, a mãe, está ansiosa para agitar as coisas e mostrar a seus filhos - o adolescente Dax e a patinha Gwen - o mundo inteiro.

Quando uma família de patos migratórios aterrissa em seu lago com histórias emocionantes de lugares distantes, Pam convence Mack a embarcar em uma viagem em família repleta de aventuras e situações engraçadas.

Com elenco estrelado de dubladores, a animação traz as vozes de Ary Fontoura (Tio Dan), Claudia Raia (Erin), Danni Suzuki (Lelé) e Henrique Fogaça (Chef) como parte do time de dublagem.