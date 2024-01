Os Fagundes tocam no calçadão de Tramandaí na abertura oficial do Estação Verão Sesc 2024

A banda Os Fagundes faz show no calçadão de Tramandaí neste sábado (6), marcando a abertura oficial do Estação Verão Sesc 2024. Aberta ao público, a apresentação acontecerá em frente à casa de praia do Sesc (Avenida Beira Mar, 2.015 - Tramandaí), após a cerimônia de início do projeto, que começa a partir das 17h, com grandes sucessos do grupo tradicionalista. O show inicia às 18h.

Em 2024, o Estação Verão Sesc comemora 20 anos de atuação nas praias gaúchas. Nesta edição, ele acontece em Tramandaí, Torres, Quintão, Cassino, Laranjal, São Lourenço do Sul e Itapuã com empréstimos de materiais, banhos de mar acessíveis e diversas ações de promoção de esporte, lazer, saúde e cultura - tudo gratuito. O projeto é executado em parceria com as prefeituras municipais e, em Tramandaí e Torres, conta com o patrocínio das Farmácias São João e Nívea.