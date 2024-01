Olivas de Gramado promove Caravana Olivas Sunset a partir de sexta-feira

Durante os meses de janeiro e fevereiro, o alto astral da praia vai ganhar o reforço do happy hour mais badalado da Serra Gaúcha. Isso porque o Olivas de Gramado (rua Vereador José Alexandre Benetti, 1.808), parque dedicado ao olivoturismo e reconhecido por sua paisagem, promoverá a Caravana Olivas Sunset Summer 24, levando sua mais consagrada atração a outras cidades. A disponibilização e venda de ingresso é feita diretamente pelos estabelecimentos que recebem a Caravana.

A atividade inicia nesta sexta-feira (5) no parque Olivas de Gramado, com apresentação dos DJs residentes do parque Lady Isla e Roger Sax Olivas e do convidado DJ Mau Bagarollo. A primeira parada e única longe do mar, é em Porto Alegre, no Cais Embarcadero (avenida Mauá, 1.050), neste sábado (6), com acesso gratuito ao público.

O evento ainda desembarca em outros pontos do Estado, como Torres e Atlântida. A última parada da Caravana Olivas Sunset será no parque Olivas de Gramado, no dia 3 de fevereiro, com a presença de vários artistas envolvidos no projeto.