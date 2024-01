Parador Pub apresenta o pagode da MaLu neste sábado

O Parador Pub (rua José Leão Garcia, 440 - Tapes) vai comemorar o seu décimo aniversário, neste sábado (6), com um show especial, às 23h. MaLu estará pela primeira vez no município, localizado às margens da Lagoa dos Patos. Os ingressos podem ser adquiridos no Bendito Armazém (rua Getúlio Vargas, 496), a partir de R$ 25,00 ou então no local, antes do show.

A cantora de 25 anos, que despontou pelas redes sociais e participou do reality The Voice Brasil 2019, há pouco gravou o seu primeiro DVD. MaLu vai incluir no repertório da apresentação todas as suas músicas que fazem sucesso nas plataformas de streaming, como a autoral Contatinho Seu e as releituras Farol das Estrelas e Conselho.

MaLu já fez shows ao lado de Mumuzinho, Rodriguinho, Tiaguinho e Diogo Nogueira, tem no currículo diversos singles e EP's, como Pagode da Malu, Contatinho Seu e Café da Malu. Em outubro, ela gravou o seu primeiro DVD no Mercado Público de Porto Alegre, num show inédito e gratuito.