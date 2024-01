Mafuá Trio Instrumental traz Arrebol ao Ecarta Musical neste sábado

O Mafuá Trio Instrumental leva ao palco do Ecarta Musical (avenida João Pessoa, 943) a obra integral do álbum Arrebol, além de novas composições autorais e releituras de obras de compositores como Guinga, Carlos Aguirre, entre outros. O show acontece neste sábado (6), às 18h, com entrada franca e transmissão ao vivo pelo canal do local no Youtube.