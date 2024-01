Exposição da Bublitz Galeria de Arte estará em Atlântida de 6 a 14 de janeiro

A Bublitz Galeria de Arte apresenta no litoral a tradicional Semana de Arte na Sociedade dos Amigos do Balneário Atlântida (avenida Central, 5 - Atlântida). A programação inicia no sábado (6), e continua até dia 14, das 10h30min às 19h30min. Um dos destaques da mostra são as apresentações de pintura ao vivo produzidas, durante toda a exposição, pelo artista Marcelo Hübner, conhecido pela série Banhistas.

Além das pinturas de Hübner, os visitantes também poderão conferir e adquirir produções reconhecidas do artista, como as da série Floristas, Urbanos e a nova Paisagens Gaúchas, que retrata paisagens do interior. Ao todo, estarão mais de 200 itens, com destaque também para as obras de Erico Santos, reconhecido por suas pinturas de camponesas.

Quem visitar a exposição vai conferir ainda produções de Antonio Soriano, Vitório Gheno, Flávio Scholles, Fernando Ikoma, Kenji Fukuda, Marcelo Zeni, Paulo d'Avila, João Carlos Bento e Sergio Lopes. O evento funcionará como um outlet, com todos os itens à venda com descontos de 25% a 50%.