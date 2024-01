Divina Comédia comemora 14 anos de rock com shows de 10 bandas

Nos próximos domingos (7 e 14), a casa de shows Divina Comédia (rua da República, 649) abre as portas a partir das 17h, para receber os amigos que fazem parte dos 14 anos de história do casarão do rock, com entrada franca. Foram chamadas dez bandas, que fazem parte da agenda do bar ao longo dos anos, para se apresentarem nos dois dias de festa, para comemorar a vida e o rock.

Madame Chaos é a primeira atração do evento, no domingo (7), às 18h. Quatro amigos se associaram para formar a banda em 2018, misturando subgêneros do rock, como hard rock e heavy metal. As canções da banda são pesadas e agressivas, ao mesmo tempo que extremamente melódicas. No mesmo dia ainda se apresentam as bandas Friday Lovers, Hollowbride, Supertrack e Metal Gods.

Já a banda Tokyo Drive abre o evento no dia 14, às 18h, com seu rock de diversas influências como punk, grunge, hard rock e rock alternativo. Se apresentam ainda no mesmo dia Glassyc, Rock N Roll Train, The Flanelas e Riffmaker.