Colônia de Férias da Morada da Dança terá oficinas variadas em janeiro

De 8 de janeiro a 1º de fevereiro, a Morada da Dança (rua Dona Lúcia, 83) promove uma série de atividades para crianças, com idades entre 3 e 13 anos, de segunda a sexta-feira, das 9h30min às 11h30min. O valor é de R$ 120,00 por dia, e as inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (51) 99379-8473.

Na desenhança, os participantes criam desenhos a partir de movimentos corporais. As oficinas acontecem nas segundas e sextas. A modalidade tap dance, ou sapateado, tem como diferencial os sons sincopados e ritmados, reproduzidos pelos pés, os quais são feitos verdadeiros instrumentos de percussão. As aulas são oferecidas nas terças e quintas.

A oficina TikTok é a mistura das danças da plataforma e de tendências pop que as crianças adoram dançar, com aulas nas terças e quintas. As oficinas de acrobacias acontecem nas quartas e a atividade é uma forma de expressão artística que combina elementos da dança e da acrobacia. Há também a oficina de dança da Disney, na qual as crianças terão a chance de aprender coreografias de filmes.