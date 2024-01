Palácio Piratini e IHGRGS lançam documentário sobre a Revolução de 1923

Palácio Piratini, em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul (IHGRGS), oferece uma exposição virtual e um documentário sobre o centenário da Revolução de 1923. A mostra e o vídeo, disponíveis no site do Piratini , em parceria com o(IHGRGS), oferece uma exposição virtual e um. A mostra e o vídeo, disponíveis no, reúnem imagens, textos e depoimentos sobre o último grande conflito armado civil do Rio Grande do Sul.

Na mostra Cenas da 23, as fotografias apresentadas são dos acervos Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul e do IHGRGS. Além de tornar público os registros sobre o tema existentes em Porto Alegre, a ideia do projeto é lançar um novo olhar sobre a revolução.

Já o documentário, intitulado Revolução de 1923 | 100 anos, reúne depoimentos de estudiosos que narram o percurso da Revolução de 1923 desde seus precedentes até a assinatura do Pacto de Pedras Altas, que pôs fim ao conflito. Para ilustrar a história, além de fotos, também foram utilizados trechos do filme A Revolução no Rio Grande, gravado em 1923 por Bejamin Camozato.