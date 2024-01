Concurso internacional de piano está com inscrições abertas para países do Mercosul

Um dos concursos de piano mais tradicionais do país está com inscrições abertas para pianistas de todo o Mercosul. Além dos prêmios em dinheiro para os novos talentos das categorias 07 a 10 anos, 11 a 14 anos e15 a 18 anos, a 14ª edição do Concurso de Piano - Prêmio Edna oferece uma bolsa de estudos de uma semana na Universidade de Música de Karlsruhe, na Alemanha, para o vencedor da categoria principal de 19 a 27 anos. Com inscrições até o dia 21 de janeiro de 2024, o regulamento, a premiação e acesso ao formulário de inscrição estão no site.