Visitação ao mural do duo Acidum Project é prorrogada no Instituto Ling

O mural criado pelos artistas Terezadequinta e Robézio Marques, do duo cearense Acidum Project, na parede de entrada do Instituto Ling (rua João Caetano, 440), ganhou novos dias de visitação. A obra de grandes dimensões, desenvolvida em um espaço com 6m de largura e quase 3m de altura, pode ser visitada com entrada franca, de segunda a sábado, das 10h30min às 20h, até o dia 30 de março.

O trabalho inédito homenageia as rendeiras do Nordeste, representando algumas das vivências dos artistas após uma imersão de mais de um ano no litoral cearense, com registros para pesquisar e entender os costumes e a identidade de cada local. No centro da obra, há uma mulher que representa essas personagens típicas da produção artesanal regional.

Utilizando materiais que buscam frisar o trabalho artesanal, como papéis, tintas e diferentes tipos de renda, a criação da dupla na parede do centro cultural ainda conta com outros elementos, como as redes, nas laterais, e as jangadas, no topo.