Canal Brasil exibe programação especial pelo Dia da Visibilidade Trans durante janeiro

Dia 29 de janeiro é o Dia da Visibilidade Trans e o Canal Brasil preparou uma mostra especial que busca dar espaço para o talento e para as questões de identidade de gênero, aceitação, igualdade e tolerância. Durante todo o mês de janeiro será exibida uma seleção que inclui produções dirigidas, escritas, interpretadas ou protagonizadas por pessoas trans que mostram como o cinema brasileiro atua na luta contra o preconceito e a transfobia. A programação especial vai ao ar a partir do dia 1º e se estende por todos as segundas do mês, às 21h e também às terças, a partir das 18h.

Entre os destaques da mostra está a estreia do curta Vaca Profana, que acompanha a saga de Nádia, uma travesti que sonha em ser mãe e luta para realizar o seu desejo. Outras atrações que serão exibidas na programação especial são Bixa Travesty, documentário sobre Linn da Quebrada; Eu, Um Outro documentário que acompanha a vida de três homens trans: Luca, Thalles e Raul; e Transversais, com depoimentos de quatro pessoas trans que contam sobre seus processos de descoberta e aceitação e o sofrimento com o preconceito e o estranhamento das pessoas, além de várias outras atrações.