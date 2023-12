Maior bilheteria nacional do ano chega ao catálogo do Telecine na terça

A maior bilheteria nacional do ano, Nosso Sonho, chega ao catálogo do Telecine nesta terça-feira (2). A cinebiografia da dupla de cantores dos anos 2000 Claudinho e Buchecha, desembarca no catálogo do Telecine — disponível no Globoplay, no Prime Video Channels e nas plataformas de streaming.

No primeiro sábado do ano (6), o filme faz a sua estreia na TV, às 22h, no Telecine Premium. O longa teve a maior bilheteria nacional nos cinemas brasileiros em 2023, com um público superior a 430 mil espectadores.

Batizado com o nome de um dos grandes sucessos dos cantores, o longa mostra os desafios enfrentados por eles para chegarem ao estrelato e também retrata a dor da perda de Claudinho, que morreu durante um acidente de carro. O elenco traz nomes como os de Lucas Penteado, Juan Paiva, Nando Cunha, Lellê e Clara Moneke.