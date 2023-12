Estação Campos de Canella finaliza programação cultural de 2023

Na próxima sexta-feira (29), a Estação Campos de Canella (Largo Benito Urbani, 77), conhecida como Rua Coberta de Canela, recebe as últimas atrações culturais de 2023, em evento aberto ao público. A primeira apresentação acontece às 16h, quando o violonista argentino Lúcio Yanel sobe ao palco. Radicado no Brasil há 35 anos e considerado um dos alicerces do violão solista na música regional sulina.

Às 17h, é a vez do Quarteto de Cordas da UCS se apresentar. O grupo é formado por dois violinistas, um violista e um contrabaixista-acústico. No setlist, sucessos como Aquarela, Carinhoso, Amigos para Sempre, Fly me to the Moon, clássicos dos Beatles, trilhas de séries e filmes, entre outros.

Sucesso na programação durante todo o ano, a companhia Ponto de Cultura Kombinação não ficou de fora e, mais uma vez, marca presença na agenda cultural. A trupe vai apresentar o espetáculo circense Kaiu da Kombi, em paralelo com as demais atrações.