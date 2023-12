Espaço Cerco Cultural está com inscrições abertas para a Oficina de Mimo Corpóreo

O Espaço Cerco Cultural (rua Riachuelo, 579) está com inscrições abertas para a Oficina de Mimo Corpóreo, curso ministrado por Anildo Böes, que é professor e gestor do local. A oficina intensiva acontece nos dias 29, 30, 31 de janeiro e 01 de fevereiro, das 19h às 22h. As inscrições podem ser realizadas preenchendo formulário, com valores a partir de R$ 125,00.