Especial Samba da Virada anima fim de ano na TV Brasil

A TV Brasil preparou um especial de fim de ano para quem quer começar 2024 em alto astral. No Samba da Virada, shows do mestre Martinho da Vila, da cantora Fabiana Cozza e da Velha Guarda da Portela embalam a noite de domingo (31) na emissora pública, a partir das 22h.

Transmitidas ao vivo pela TV Brasil em 2 de dezembro, Dia Nacional do Samba, as apresentações aconteceram na praça Paulo da Portela em Oswaldo Cruz, zona norte do Rio de Janeiro. Os shows foram realizados durante a 28ª edição do Trem do Samba, tradicional evento da agenda cultural carioca.

Sucessos de Martinho da Vila - ganhador do Grammy Latino com o seu mais recente álbum, Negra Ópera - e sambas antológicos de Monarco, Arlindo Cruz, Dona Ivone Lara, Manacéia, entre outros bambas, estão no repertório do programa exibido pela emissora pública.