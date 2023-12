Rodrigo Soltton se apresenta no Natal dos Anjos Dois Irmãos

Neste domingo (31), Rodrigo Soltton se apresenta na 28ª edição do Natal dos Anjos Dois Irmãos. O evento acontece a partir das 22h no Largo Felippe Seger Sobrinho, em Dois Irmãos, com entrada gratuita.

Rodrigo Soltton é músico e compositor gaúcho. Natural de Novo Hamburgo e atualmente radicado em Bento Gonçalves, desde criança demonstrava seu interesse pela música. Seu primeiro instrumento musical foi um cavaquinho presenteado por seu avô. Aos oito anos iniciou aulas de violão; aos onze começou a aprender piano e como complemento, flauta, violino, cello, teoria musical, história da música, harmonia funcional, contraponto, composição, regência, canto coral, música de câmara, teclado e técnica vocal.

Ao longo de sua trajetória, acompanhou como tecladista e produtor musical diversos cantores do estado. Como artista solo, ele já se apresentou com seu piano transparente iluminado – marca própria do artista - em quase todos os estados brasileiros.