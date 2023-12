Canal Brasil faz homenagem a Pelé no dia em que se completa um ano de sua morte

O Canal Brasil abre espaço em sua grade nesta sexta-feira (29), a partir das 15h50min, para exibir uma homenagem a Pelé. No dia em que se completa um ano da morte do Rei, vão ao ar filmes que contam com o jogador no elenco e documentários com detalhes de suas maiores conquistas.

O documentário Isto É Pelé abre a mostra e conta a história do jogador desde o início de sua carreira no esporte, aos 17 anos. Em seguida, às 17h, vai ao ar Solidão - Uma Linda História de Amor, de Victor di Mello, que é o último trabalho de Pelé nos cinemas.

Às 18h35min, será exibido Pelé Eterno, de Anibal Massaini Neto, que narra a vida do rei do futebol por meio de imagens de arquivo e depoimentos de colegas, ex-jogadores e celebridades da época. A homenagem encerra com A Marcha que chega à TV pela primeira vez e encerra a programação especial às 20h35min. No filme, dirigido por Oswaldo Sampaio, Pelé vive um ex-escravizado que, após a alforria, lidera um movimento contra a escravidão.