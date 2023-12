Exposição Desde a Tona reúne peças tridimensionais e resinas de Dudi Maia Rosa

A exposição Desde a Tona, que reúne 23 trabalhos recentes do artista paulistano Dudi Maia Rosa, ganhou novos dias de visitação. A mostra pode ser conferida de segunda a sábado, das 10h30min às 20h, com entrada franca, até o dia 6 de janeiro, no Instituto Ling (rua João Caetano, 440).

Ao unir trabalhos recentes com obras um pouco mais antigas, a exposição traz à vista linhas e cruzamentos de características gerais de formas, explorações cromáticas e formatos utilizados por Dudi em sua carreira destacada pelo caráter experimental, com a utilização de técnicas e materiais diferenciados. Uma das principais marcas do artista são as superfícies cromáticas feitas em resina de poliéster e fibra de vidro, apelidadas por ele de resinas.