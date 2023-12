Exposição no Farol Santander oferece uma experiência multimídia no País das Maravilhas

O universo da protagonista da principal obra de Lewis Carroll serviu de inspiração para a artista ítalo-brasileira Vera Uberti criar as dez instalações multimídias imersivas e sensoriais que integram a exposição Reflexos [In]versos no País das Maravilhas. Pensada especialmente para ocupar o Farol Santander, a mostra baseada no livro Alice no País das Maravilhas ficará na sede da instituição em Porto Alegre (rua Sete de Setembro, 1.028) até o dia 17 de março de 2024. A visitação ocorre de terças-feiras a sábados, das 10h às 19h, e domingos e feriados, das 11h às 18h. Os ingressos custam R$ 17,00 (inteira), R$ 8,50 (meia) e R$ 15,30 (para clientes do Santander).

Já na entrada do edifício do Farol Santander, emanam da escadaria muitas luzes de led neon, que indicarão o caminho que o público deverá seguir. Um imenso gramado com folhas gigantes realizadas com tecido remeterá ao momento em que Alice se encolhe. O visitante estará imerso nesse espaço, onde a grama é ampliada, criando uma dimensão surreal. Mais adiante, a obra que lembra a hora do chá com o chapeleiro maluco é uma videoinstalação interativa composta de uma enorme lona com orifícios onde o espectador se insere nas aberturas e vive a experiência de estar dentro de uma xícara de chá, através de projeção, áudio e fragrância.

As instalações são todas de grande escala e surgiram a partir de uma proposta realizada por Vera na Ilha de Garda (Itália), mais especificamente no Lago de Garda, em 2021. "Esse primeiro trabalho jogava com a ideia de Alice em uma ilha e foi intitulado de InWonder(is)land", comenta Marcos Moraes, curador da mostra que está em cartaz no Farol Santander. Doutor em Arquitetura e Urbanismo, graduado em Direito e Artes Cênicas, com especialização em Arte Educação e Museu, Moraes acompanha o trabalho de Vera há alguns anos.

"Na mostra do Santander, cada uma das instalações representa um personagem ou um momento central da história, com uma abordagem singular por meio de tecnologias digitais, luzes de led, projeções, fibras óticas e texturas reflexivas", explica o curador. Ele destaca o impacto de algumas obras, como o Lago de Lágrimas, um espaço de esculturas de luzes de 12 metros de altura, "que criam uma atmosfera de estar mergulhado em um lago de lágrimas, como se a personagem não tivesse controle de seu choro".

Na opinião do curador, a obra do jardim coloca o visitante numa relação de redução em relação aos objetos. "Trata-se de uma experiência inspirada do corpo de Alice na história de Lewis Carroll, que cresce e se reduz - então, o jardim é um momento importante da mostra, onde o espectador se encontra em uma grama gigante, em relação à escala humana."

O percurso é acompanhado pelo áudio do sound designer Furio Valitutti, desenvolvido exclusivamente para a mostra, e pela exibição do vídeo Open My Glade, da artista convidada Pipilotti Rist, videoinstaladora reconhecida internacionalmente. "Esse trabalho da Pipilotti Rist é uma forma de confronto da Alice com sua própria imagem, que se distorce e se modifica diante do visitante", revela Moraes. "É um trabalho que se distingue das outras instalações, que são todas de luz e som, e gera a ideia de uma espécie de aprisionamento, contorção, que produz esse pequeno momento de confrontação", emenda.

Nesse universo repleto de poesia, o expectador pode se perceber como reflexo de Alice, observa o curador. Exemplos disso são obras como Metamorfose (da lagarta), que propõe a capacidade de se aceitar e de aceitar as mudanças e transformações ao longo da vida. Já O gato misterioso mostra que existem múltiplos caminhos possíveis na vida. Ao destacar que Reflexos [In]versos no País das Maravilhas é uma proposta de tempo e espaço "destinado ao sonhar", considerando, ainda, as experiências de "mergulhar espelho, cair no buraco", entre outras, Moraes avalia que a mostra leva para dentro do Farol Santander também uma ideia de deslocamento. "É preciso fazer percursos pelas estações, e, assim, o público vai sendo direcionado pela sucessão de trabalhos, encontrando as instalações ao seu tempo e de acordo com suas condições físicas."

Ainda na visão do curador, Vera busca a ideia de entender que tanto o corpo como as ações que o corpo produz e atua neste espaço são formas distintas de perceber o mundo sobre outra perspectiva. "Ela busca, com essa mostra, transportar as pessoas para um outro universo, uma outra dimensão."