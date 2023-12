Jota Quest apresenta turnê Jota25 em Xangri-lá nesta quinta

Jota Quest está na estrada com uma agenda de novas apresentações nas principais cidades do país da turnê Jota25. Entre as datas, a banda mineira sobe ao palco do Maori Beach Club (Figueirinha Rodovia RS-389, Km 29), em Xangri-lá, na próxima quinta-feira (28), às 22h. Ingressos à venda na plataforma Uhuu Depois de seis meses de shows esgotados por todo o Brasil, oestá na estrada com uma agenda de novas apresentações nas principais cidades do país da turnê. Entre as datas, a banda mineira sobe ao palco do(Figueirinha Rodovia RS-389, Km 29), em Xangri-lá, na próxima quinta-feira (28), às 22h. Ingressos à venda na plataforma, a partir de R$ 45,00.

Para o repertório, Flausino, Marco Túlio, PJ, Buzelin e Paulinho, escolheram 25 grandes sucessos, como Fácil, Dias Melhores, Na Moral, Amor Maior, Encontrar Alguém e Só Hoje, além de singles recentes como A Voz do Coração, Imprevisível e Te Ver Superar. A direção musical do show está a cargo da própria banda em parceria com o músico e produtor paulistano Renato Galozzi.

Paralelamente à turnê, a banda se prepara para o lançamento de mais um álbum de inéditas, o 10º da carreira, também para o primeiro semestre de 2024, desta vez, com produção musical de Rick Bonadio.