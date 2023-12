Canal Brasil prepara uma programação especial para final do ano

O Canal Brasil preparou uma programação especial para a última semana do ano com maratonas de séries de sucesso. Entre o próximo sábado (23) e 30 de dezembro, vão ao ar produções que estrearam na grade do canal nos últimos anos, como Vizinhos, Os Últimos Dias de Gilda, Notícias Populares e João Sem Deus - A Queda de Abadiânia.

Sábado (23) é o dia do vizinho e, para comemorar, vão ao ar os dez episódios da série de José Eduardo Belmonte, Vizinhos, sobre relações entre moradores do mesmo condomínio. Na terça (26), é dia de rever Os Últimos de Gilda, a primeira série brasileira selecionada para participar da Berlinale Series, mostra do Festival de Berlim. Na quarta (27), serão exibidos os três episódios de Canções do Exílio, do jornalista Geneton Moraes Neto (1956 -2016).

A série Notícias Populares também faz parte da programação especial e será exibida na quinta (28), a partir das 21h30. Na sexta (29), a partir das 22h30min, é a vez da ficção Fim do Mundo, a série traz a história de Vitória e Cristiano, mãe e filho. No dia 30, a partir da 0h, última maratona do ano será da primeira série de coprodução internacional independente no Brasil e Portugal, João Sem Deus - A Queda de Abadiâni.