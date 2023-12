Pedro Verissimo e Marmota Jazz apresentam especial de Natal nesta sexta no Grezz

Nos moldes dos clássicos Christmas Albuns de grandes nomes como Frank Sinatra e Ella Fitzgerald, o combo Verissimo + Marmota traz versões jazzy de standards natalinos misturadas a uma seleção dos melhores momentos do repertório da banda até aqui.

E no sábado (23) ocorre o último show do ano no Grezz, às 21h, com. A banda da casa é formada por(guitarra e violão),(Trompete),(contrabaixo),(maestro, piano e teclados) e(bateria). Ingressos a partir de R$ 20,00 na. O estabelecimento retoma as atividades no dia 10 de janeiro.