TV Cultura exibe documentário inédito Rivellino, histórias do tempo que voa

Nesta segunda-feira (25), às 20h15, como parte da sua programação especial de fim de ano, a TV Cultura exibe o documentário inédito Rivellino, histórias do tempo que voa. A produção original da emissora conta detalhes da vida do jogador, desde suas maiores glórias à face mais pacata de sua vida, do campeão do mundo num dos maiores times de todos os tempos ao observador de pássaros, e do amigo de Pelé ao fã de Maradona.

Quem vê Rivellino em seu sítio no interior de São Paulo, um homem que gosta de reunir os amigos e cozinhar, que alimenta a paixão de observar as aves, não imagina que tem à sua frente um dos maiores ídolos da história do Corinthians, do Fluminense e do Brasil, campeão em 1970 com o esquadrão que também contava com o Rei Pelé, Jairzinho, Tostão e tantos outros.

A produção, nunca vista antes, conta com registros fotográficos da infância de Rivellino, cedidos pela família do jogador, assim como sua primeira declaração pública depois da morte de Pelé, grande amigo e companheiro de seleção. Outra amizade que Riva compartilha é a que cultivou com Maradona, de quem não esconde a admiração.