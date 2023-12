Natal nos Vinhedos entrega programação eclética nesta sexta-feira e sábado

Após o sucesso da primeira edição, que contou com apresentações artísticas e a enogastronomia dos 20 estabelecimentos vinícolas e 15 restaurantes, a programação do Natal nos Vinhedos segue com agenda nesta sexta-feira (22) e sábado (23) a partir das 18h30min. O evento acontece no Km 21 da RS-444 no Vale dos Vinhedos (em frente à vinícola Miolo). A entrada é franca.