Bianca Gismonti encerra ciclo de shows de 2023 na Pousada do Engenho

Um recital intimista, bem pertinho do público, em clima de troca e muita empatia é a proposta do show Confluências protagonizado por Bianca Gismonti e Julio Falavigna, que acontece neste sábado (23), às 18h, na Pousada do Engenho (rua Odon Cavalcante, 330), em São Francisco de Paula, para uma produção conjunta com o StudioClio. OS ingressos são mediante reservas e podem ser adquiridos no site, a partir de R$ 60,00.