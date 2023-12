Especial Roberto Carlos vai ao ar na próxima sexta-feira na TV Globo

Falta pouco para o público acompanhar as emoções do Especial Roberto Carlos – Eu Ofereço Flores, que vai ao ar nesta sexta-feira (22), após a novela Terra e Paixão. Embalando gerações com algumas das canções mais populares da música brasileira, o Rei se apresenta ao lado de Fábio Jr., num dueto que não acontece desde 1994, e protagoniza encontros inéditos ao lado de Luísa Sonza, Ana Castela, Mumuzinho, Jão e Paulo Vieira.

Realizando o sonho de infância de dividir o palco com Roberto Carlos, Luísa Sonza emocionou com a canção Olha e também com sua polêmica Chico. Sem esconder a emoção de dividir o palco com o Rei depois de quase 30 anos do último encontro, Fábio Jr. cantou 20 e Poucos Anos e É Preciso Saber Viver. Artista mais ouvida de 2023, Ana Castela estreou no Especial com as canções Solteiro Forçado e Como Vai Você. Outras participações garantidas são de Jão (É Proibido Fumar), Mumuzinho (Força Estranha e Eu Mereço Ser Feliz) e Paulo Vieira (Ilegal, Imoral ou Engorda).