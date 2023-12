Rua Coberta de Canela recebe exposição Pétalas em Foco

Até o dia 31 de janeiro de 2024, a Rua Coberta de Canela (Largo Benito Urbani, 77), recebe a exposição Pétalas em Foco – Um Olhar Fotográfico para as Flores, com curadoria do professor do programa UCS Sênior, Joni Neto. O local é famoso por ser um complexo turístico no coração da cidade e reunir o melhor da gastronomia, comércio, cultura e entretenimento. A entrada é gratuita e funcionará diariamente, das 10h às 22h.