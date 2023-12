Série infantil gaúcha prepara uma diversão científica neste Natal

Laboratório Aloprado Tá On está pronta para levar os espectadores a uma viagem repleta de experimentos, risadas e uma dose generosa de solidariedade. No sábado (23), o programa da TVE-RS fará uma maratona de descobertas com a reprise do especial de Natal da 2ª temporada, às 10h30min, seguido pelo episódio inédito Laboratório Aloprado - Desejos de Natal da 3ª temporada, às 11h. Além da tevê aberta, a programação da TVE-RS pode ser vista no site A sérieestá pronta para levar os espectadores a uma viagem repleta de experimentos, risadas e uma dose generosa de solidariedade. No sábado (23), o programa da TVE-RS fará uma maratona de descobertas com a reprise do especial de Natal da 2ª temporada, às 10h30min, seguido pelo episódio inéditoda 3ª temporada, às 11h. Além da tevê aberta, a programação da TVE-RS pode ser vista no

No episódio inédito, os cientistas embarcam em uma jornada pseudo-jornalística-investigativa para ajudar um dos Duendes do Natal, que acidentalmente deletou o desejo natalino de duas crianças. Com o Natal se aproximando, a turma parte em uma aventura cheia de experimentos científicos e muita diversão.

Este especial de Natal é ainda mais especial, pois as crianças envolvidas são pacientes do Instituto do Câncer Infantil de Porto Alegre. Os presentes foram adquiridos com a verba proveniente de uma campanha nas redes sociais.