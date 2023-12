Poeta Dani Espíndola prepara publicação de novo livro em versão bilíngue

A poeta e professora gaúcha Dani Espíndola consolida seu espaço no mercado editorial argentino, com o lançamento de seu segundo livro pela Miríficas Ediciones. Os poemas de Ella já estão prontos, em versão bilíngue (espanhol - português) e restam algumas etapas do processo editorial, como capa e diagramação, para que a obra seja publicada, em solo portenho, em 27 de dezembro deste ano.

Passando uma temporada em Buenos Aires desde maio de 2023, a escritora tem planos para uma sessão de autógrafos do novo livro em Porto Alegre, em 2024. A obra tem textos de apresentação das poetas Eliane Marques e mariam pessah.

O livro é o segundo de uma trilogia que começou com Elvira Virgínia, publicado de forma independente no Brasil e disponível para os leitores da América Latina em versão bilíngue a partir da primeira parceria da poeta com a Miríficas Ediciones. Dani é formada em Letras Português-Inglês, mestra em Linguística Aplicada e especialista em Língua Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa.