Acidum Project homenageia as rendeiras nordestinas em mural no Instituto Ling

Quem passar pelo Instituto Ling (rua João Caetano, 440) até o dia 29 de dezembro, com visitação de segunda a sábado (exceto feriados), das 10h30 às 20h, pode conferir a intervenção artística inédita do duo cearense Acidum Project.

O mural desenvolvido em um espaço com 6m de largura e quase 3m de altura, homenageia as rendeiras do Nordeste brasileiro, representando algumas das vivências dos artistas Terezadequinta e Robézio Marques após uma imersão de mais de um ano no litoral cearense, com registros para pesquisar e entender os costumes e a identidade de cada local.

Utilizando materiais que buscam frisar o trabalho artesanal, como papéis, tintas e diferentes tipos de renda, a criação da dupla na parede do centro cultural ainda conta com outros elementos, como as redes, nas laterais, e as jangadas, no topo. O trabalho do duo Acidum Project faz parte da segunda temporada do projeto Ling Apresenta, com curadoria de Bitu Cassundé, que convidou diferentes artistas do Nordeste para fazerem intervenções inéditas.