Orquestra Jovem e Ballet Projari apresentam Concerto de Natal

Nesta quarta-feira (20), às 19h, a Orquestra Jovem e Ballet Projari apresentam seu último concerto do ano, na sede do Projari (avenida João Salazar, 250), em Guaíba. O espetáculo, com a temática natalina, reunirá cerca de 150 crianças, que frequentam as oficinas de musicalização, ballet, percussão, violino, viola, violoncelo e prática de orquestra. A entrada é gratuita.

Com repertório diverso, o programa terá obras de Dominguinhos, Toquinho, Luiz Gonzaga, tema do filme Moana, entre outras. O encerramento será com o clássico Noite Feliz. A apresentação também marca os festejos de encerramento do ano e também terá mostras das atividades de Hip Hop, Capoeira, Futebol, Karatê, Taekwondo, Ritmos, Coral 60+, Dança 60+, ginástica 60+, Artesanato, Corte Costura.

O projeto iniciou suas atividades em março de 2013. Formado por crianças e adolescentes da comunidade de Guaíba, o projeto propicia momentos de socialização e troca de experiências através da prática musical, visando o desenvolvimento da sensibilidade, reflexão estética e aprimoramento das relações humanas.