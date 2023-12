Luiza Girardello no Café Fon Fon

O horror e o lúdico de Ita Stockinger

A artista visual Ita Stockinger exibe sua mostra Retratos Pictóricos e Abstrações na Garagem de Arte Stockinger (rua Luciana de Abreu, 450), com visitação até o dia 16 de fevereiro de 2024, de terças às sextas-feiras, das 14h às 18h. A curadoria é de Rejane Cintrão. Entre o lúdico e o horror, com sua marca registrada, a pintura abstrata como no retrato figurativo de Ita Stockinger se expressa na solidez e densidade das tintas com o uso de técnicas diversas, tons e semitons, luzes e movimentos. "Procuro sempre trazer uma crítica social, uma forma de alerta para todos nós", afirma a artista, em seu material de divulgação. Todo o trabalho é feito com tintas acrílicas ou a óleo, carvão e tintas transparentes para veladuras.

Viagem nas ondas sonoras floydianas

A edição de número 1118 do Ocidente Acústico, última do ano, será nesta quinta-feira, às 22h, no Bar Ocidente (Osvaldo Aranha, 960), com a apresentação de Pink Floyd das Antiga. Ingressos no Sympla, a partir de R$ 30,00. O projeto surgiu em 2004, com a proposta de tocar as músicas da primeira fase da icônica banda inglesa, criada por Syd Barrett e Roger Waters. A ideia é concentrar-se exclusivamente na década de 1960 e no início dos anos 1970, até o LP Obscured by Clouds, de 1972. Além da música, existe a preocupação com o cenário, semelhante ao utilizado pelo Pink Floyd naquele período, incluido projeções psicodélicas diretamente em cima dos integrantes da banda.