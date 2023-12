Mundo Pixar traz easter eggs dos filmes para o BarraShoppingSul

Uma das características das produções da Disney Pixar são os easter eggs, pequenos elementos escondidos pelos filmes que remetem a outras produções. Eles não poderiam ficar de fora do Mundo Pixar, exposição imersiva dos filmes da Disney Pixar, no estacionamento do BarraShoppingSul (avenida Diário de Notícias, 300), até 31 de dezembro. Ingressos disponíveis a partir de R$ 42,50, no site da Eventim.