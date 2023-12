Concerto especial e campanha solidária de Natal na Fundação O Pão dos Pobres

Nesta terça-feira (19), às 19h, a Fundação O Pão dos Pobres (rua da República, 801) se transformará em palco aberto a toda a comunidade com o espetáculo Concerto de Natal. O evento contará com a participação especial do renomado Coral da Ufcspa e da Orquestra Jovem do RS. O evento é gratuito, mas encoraja-se a doação monetária ou de itens.

A semana também deve marcar o encerramento das atividades do Pão Natalino. Um projeto inovador em parceria com dois chefs voluntários e os jovens aprendizes da Fundação. Além do concerto natalino, há a campanha de arrecadação para o Funcriança, que se estende até o dia 29 de dezembro de 2023.

O recurso captado é destinado a mais de 1.400 crianças e jovens em situação de vulnerabilidade e risco social que contam com os projetos desenvolvidos na instituição. Os valores são utilizados nas melhorias dos espaços onde são realizados os serviços de convivência, educação integral, acolhimento e aprendizagem. É possível doar por pix e também com alimentos.