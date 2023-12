Concerto de Natal encerra a programação 2023 do Theatro São Pedro

A Orquestra Theatro São Pedro apresenta o concerto de encerramento da programação 2023 do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº), com participação especial da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (20), às 20h. Os ingressos são gratuitos, mediante doação de um brinquedo ou 2kg de alimento não perecíveis, disponíveis para serem retirados na recepção do Multipalco, de segunda a sexta-feira, das 13h30min às 18h.